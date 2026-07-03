Keiko Fujimori: este proceso de transición es una oportunidad para escuchar y dialogar

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa Keiko Fujimori afirmó que este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo gobierno.

Keiko Fujimori expresó su profundo agradecimiento por la confianza que millones de peruanos han depositado en su persona al haber concluido el proceso electoral y proclamados hoy los resultados electorales por parte delJurado Nacional de Elecciones(JNE).

"Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo gobierno", señaló.

Cuentas sociales

Refirió que a través de estas cuentas, se compartirán los avances de esta etapa y el trabajo que venimos realizando. Los invito a acompañarnos.

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