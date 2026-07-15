Keiko Fujimori: “Promoveremos el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno”

Andina/El Alcalde De Lima, Renzo Reggiardo, Y La

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la república electa, Keiko Fujimori, afirmó esta tarde que la gestión que liderará a partir del 28 de julio próximo se caracterizará por el trabajo coordinado entre los diversos niveles de gobierno, poniendo siempre por encima el bienestar del país.

“Los peruanos esperan resultados de sus autoridades. Ese será el espíritu con el que asumiremos las responsabilidades que vienen y con el que promoveremos el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno, las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil”, afirmó.

Durante su discurso por el 205.º aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional por el Cabildo Abierto de Lima realizado en el Palacio Municipal, la mandataria electa agregó que esta labor coordinada se basa “en la certeza de que, por encima de cualquier diferencia o color político, siempre debe estar el Perú y nuestra bandera blanquirroja”.

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“Sigamos construyendo un país con más oportunidad, seguridad, orden y esperanza para todos", añadió durante la ceremonia liderada por el alcalde Renzo Reggiardo y en el que también se condecoró a Julio Velarde, presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), con la Orden al Mérito en el Grado de Gran Cruz.

Al referirse a dicho reconocimiento, la presidenta electa saludó “con especial satisfacción” la decisión de Velarde Flores de continuar al frente del BCR durante cinco años más. “Su disposición a seguir sirviendo al Perú es una muestra de responsabilidad que los peruanos valoramos y recibimos con suma confianza y optimismo”, añadió.

Julio Velarde fue reconocido con la Orden al Mérito en el Grado de Gran Cruz.

A su turno, Julio Velarde agradeció la distinción municipal y aseguró que las cifras macroeconómicas demuestran que al Perú “no le ha ido tan mal”, pero reconoció que la inestabilidad política “sí nos ha afectado”. Aseguró que los indicadores de la producción nacional a corto plazo “parecen muy buenos”, aunque advirtió que"lo malo es que nos viene (el fenómeno de) El Niño”.

En otro momento, Fujimori Huguchi también reconoció la labor del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y adelantó que desde el Gobierno central trabajará de manera conjunta con la Municipalidad de Metropolitana Lima para responder a la demanda ciudadana “y seguir impulsando el desarrollo y bienestar de nuestra capital y del país”.

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Mientras tanto, el burgomaestre capitalino reiteró que la municipalidad de Lima pondrá a su disposición toda su capacidad logística, humana y operativa para llevar adelante acciones con la finalidad de

mitigar los posibles efectos del fenómeno El Niño en la capital.

La autoridad edil le planteó a la presidenta electa la posibilidad de impulsar una “profunda reorganización del sistema electoral peruano” con la finalidad de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones que la integran.

También propuso la creación de unaSecretaría Nacional de Seguridad Ciudadanapara articular a todas las instituciones comprometidas en la lucha contra la criminalidad, así como la creación de laPolicía Municipal de Lima.

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