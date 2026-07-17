Keiko Fujimori reafirmó compromiso del Perú con fortalecimiento de la democracia

Andina/Keiko Fujimori Envió Mensaje Ante Foro

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa, Keiko Fujimori, dirigió un mensaje en el Libertas Forum organizado por el Partido Popular Europeo (PPE) en Madrid, donde reafirmó el compromiso del Perú con la democracia y el fortalecimiento de la cooperación entre Europa e Iberoamérica.

“Hoy tengo el honor de dirigirme a ustedes como presidente electa de la República del Perú y les agradezco la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre cómo entiendo que deben proyectarse las relaciones entre Europa e Iberoamérica”, señaló Fujimori Higuchi a través de un video divulgado por la Oficina de la Presidenta Electa en Twitter.

“El fortalecimiento de nuestros vínculos y la unidad de acción son hoy más necesarias que nunca. Nos unen una historia profunda, una herencia cultural compartida y un conjunto de principios y valores que durante décadas han permitido construir sociedad más libres, abiertas y prósperas”, añadió.

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En su participación, la mandataria electa advirtió que el mundo afronta diversos desafíos, comolos conflictos políticos, la expansión del crimen organizado transnacional, las migraciones irregulares, entre otros.

En ese sentido hizo una invocación a desarrollar una “sólida alianza estratégica” para impulsar una agenda común para fortalecer la seguridad frente al crimen organizado, promueva el crecimiento, afronte la transformación digital, impulse la sostenibilidad y seguridad energética y reafirme el compromiso con la dignidad de las personas y sus libertades fundamentales.

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“Pueden contar con el Perú como un país desde el que la unidad entre Europa e Iberoamérica puede proyectarse desde nuestra posición geoestratégica hacia el Pacífico”, afirmó Keiko Fujimori, quien también reconoció la participación de integrantes del PPE en la misión de observadores internacionales electorales en el reciente proceso electoral realizado en Perú.

El foro internacional se desarrolló en la capital española en el marco de las celebraciones por el 50 aniversario del PPE. El encuentro reunió a representantes de más de 60 formaciones políticas de 42 países de Europa e Iberoamérica con el fin de debatir sobre la defensa de la democracia y las libertades fundamentales frente al auge de los populismos.

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