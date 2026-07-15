Keiko Fujimori recibe credenciales como presidenta electa de la República [en vivo]

Perú.- Keiko Fujimori recibe hoy credenciales como presidenta electa de la República - Andina/Presidenta Electa Keiko Fujimori Declara A

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entrega a Keiko Fujimori sus credenciales como presidenta electa de la República para el periodo 2026-2031, en una sesión solemne efectuada en el Gran Teatro Nacional, ubicado en el distrito de San Borja.

En dicha ceremonia también se les entregan las credenciales a los dos integrantes de su fórmula presidencial, ganadora de las elecciones generales:Luis Galarretacomo primer vicepresidente de la República yMiguel Torres, segundo vicepresidente.

El acto se inició con la instalación de la mesa de honor, encabezada por el presidente del JNE,Roberto Burneo,y conformada por los miembros del pleno de la institución:Marta Mach, Gunther Gonzales, Rubén Torres y Aarón Oyarce.

También se encuentra en la ceremonia de entrega de credenciales, el presidente de la república, José María Balcázar.

Se entona, posteriormente, el Himno Nacional, para luego dar lectura de la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2531916-1" target="_blank" class="ApplyClass">resolución de proclamación, documento que constituye el sustento legal de la entrega de credenciales y que oficializa a la fórmula ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la República, en el contexto de las Elecciones Generales 2026.

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El pasado 3 de julio, el presidente del organismo electoral proclamó a Keiko Fujimori Higuchipresidenta electa de la República, al igual que a su fórmula integrada por Luis Galarreta Velarde como primer vicepresidente y Miguel Torres Morales como segundo vicepresidente, para el periodo 2026-2031.

El momento cumbre del acto protocolar de la entrega de credenciales tendrá lugar cuando se convoque de manera individual a los integrantes de la plancha presidencial electa y el titular del JNE haga entrega física del documento que los acredita formalmente en sus respectivos cargos.

A continuación, Roberto Burneo ofrecerá un discurso de orden.

Por último, se tomará la foto oficial de las autoridades electas junto con los miembros del pleno del JNE, tras lo cual se levantará la sesión solemne.

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