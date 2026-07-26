Andina/Difusión

Lima 26 Jul. (ANDINA) -

En el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, se reunió esta mañana con el embajador de los Estados Unidos, Bernie Navarro, quién le expresó sus buenos deseos para el inicio de un Gobierno próspero y democrático.

Durante este encuentro,se dialogó sobre la importancia de reforzar el tema económicoy ampliar el comercio y la inversión bilateral, así como las alianzas para el progreso del Perú.

Asimismo, sobre lalucha para combatir la inseguridad ciudadanay acciones estratégicas para enfrentar el fenómeno El Niño.

En la reunión,el embajador Navarro también le trasladó el saludo del presidente norteamericano Donald Trump, quién destaca la elección de Fujimori Higuchi y el apoyo de su Gobierno, ya que ambas naciones conmemoran 200 años de relaciones diplomáticas.

Participaron en este encuentroJoan Perkins, encargada de negociosde la embajada de los Estados Unidos en Perú y

Ernest Abisellan, consejero económico.

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