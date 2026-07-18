Andina/Daniel Bracamonte

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

En el marco del diálogo con diversas organizaciones, la presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia "SGTO 2 EP Robert Delgado Viera", quienes llegaron a su despacho de San Isidro para darle su respaldo y coordinar el reconocimiento para sus miembros por el rol que asumieron como excombatientes de la lucha contra el terrorismo.

Durante este encuentro, lamandataria electa le expresó su profundo agradecimiento a los exmiembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional por salvar a los peruanos y darle la paz al país. Asimismo, les manifestó el respaldo y apoyo del futuro Gobierno.

Tras ser proclamada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como mandataria electa, Fujimori Higuchi ha sostenido reuniones con autoridades y representantes de diferentes organizaciones.

La mandataria jurará al cargo de presidenta de la república, para el periodo 2026-2031, el próximo 28 de julio ante el pleno de la representación nacional.

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