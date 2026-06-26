Keiko Fujimori recibe visita de senador mexicano para fortalecer hermandad con ese país

Andina/Difusión

Lima 27 Jun. (ANDINA) -

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujiimori, recibió la visita del senador mexicano del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, con el fin de restablecer el diálogo para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con dicho país y destacar su deseo de consolidar la paz y la unidad de los peruanos.

Durante el encuentro,también se abordaron aspectos relacionados al proceso electoral en el Perúy el importante rol de los personeros en la defensa de los votos y la democracia.

Moreno Cárdenas, quien además es presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal),

saludó el respaldo popular en las urnas a Fujimori Higuchi destacando su cercanía con el pueblo peruano.

“El gobierno de México, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, dio un mensaje respecto al gran interés de fortalecer lazos con el Perú y con los países que tiene relaciones no solo comerciales, sino también históricas. En esta oportunidad que tendrá Keiko Fujimori como próxima presidenta de la República, creo que se darán buenos pasos para fortalecer la relación con México. Será un gobierno cercano a la gente y que convoca a la unidad nacional”, manifestó.

Aunque indicó que en la actualidad las elecciones son más competitivas,sostuvo que se deben fortalecer los organismos electorales autónomos, así como respetar y reconocer la voluntad ciudadana.

“Lo fundamental para el Perú es el llamado que está haciendo la presidenta Fujimori a la reconciliación, la unidad nacional e impulsar un pacto por el Perú. Hay capacidad, una lucha de muchos años y un enorme compromiso de servir a la gente”, precisó.

En la reunión además participaron Vladimir de la Torre, coordinador de asesores del PRI, y Gerardo Morris Abarca, vicepresidente de la Copppal.

Diálogo por el deporte

La lideresa de Fuerza populartambién recibió en su local partidario a los medallistas olímpicos Stefano Peschiera y Nicolás Pacheco, con quienes intercambió propuestas orientadas a impulsar el deporte en el país.

“Hemos venido para asegurar que el deporte esté en buenas manos y que sea un desarrollo de unidad nacional hacia el futuro y que se deje un legado. Ella tiene un plan muy bien estructura y la iniciativa para recibirnos y escucharnos demuestra mucho de este gobierno. Estamos contentos de ser incluidos dentro de esta propuesta. No tenemos ambición política, nuestro objetivo es respetar al Perú y ser un ejemplo para la juventud”, expresó Pescheira.

A su turno,Pacheco Espinosa resaltó que se vienen cosas importantes para el deporte como los Juegos Panamericanos y los Juegos olímpicosy que el motivo de la reunión fue precisamente sumar ideas para el deporte.

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