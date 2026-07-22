Keiko Fujimori recibió felicitaciones del presidente de Israel, Isaac Herzog

Andina/La Presidenta Electa, Keiko Fujimori, Sale

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa Keiko Fujimori sostuvo una comunicación oficial con el mandatario de Israel, Isaac Herzog, quien le expresó sus felicitaciones por su triunfo electoral y reafirmó la voluntad de su país de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación bilateral.

Durante la videollamada, Herzog lamentó no poder asistir personalmente a la ceremonia de toma de mando de este 28 de julio, pero manifestó a la lideresa que su corazón “estará con usted y las bendiciones de la ciudad santa de Jerusalén la escoltarán".

Fujimori, por su parte, agradeció una carta previa enviada por el mandatario y destacó el rol fundamental que la tecnología israelí ha desempeñado en el desarrollo económico del país, especialmente en el sector agroindustrial.

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“Perú es ahora un país que exporta frutas y verduras y mucho de esto se pudo hacer porque obtuvimos tecnología de su país", expresó durante parte de la conversación divulgada a través de las redes sociales de la Oficina de la Presidenta Electa.

En la conversación, Fujimori Higuchi manifestó su firme intención de suscribir con Israel nuevos convenios de cooperación técnica y profesional en el futuro cercano. También abordó la necesidad de modernizar la agenda común ante los desafíos globales actuales.

El presidente Herzog coincidió en la importancia de elevar el nivel de la relación bilateral hacia tratados de mayor alcance.

"Creo que deberíamos avanzar hacia acuerdos comerciales, acuerdos de cooperación, acuerdos tecnológicos... el mundo está cambiando, necesitamos trabajar juntos en ciberseguridad y en mucha Inteligencia Artificial", afirmó Herzog.

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Finalmente, el presidente Herzog aprovechó la oportunidad paraextender sus mejores deseos por la celebración de las Fiestas Patrias el próximo 28 de julio, fecha que coincidirá con la juramentación de la nueva mandataria.

Fujimori se mostró satisfecha por el inicio de este vínculo directo, cerrando el diálogo con un agradecimiento por el respaldo internacional recibido de una de las potencias tecnológicas del mundo.

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