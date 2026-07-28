Keiko Fujimori recibió saludo de presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos

Andina/Difusión

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa Keiko Fujimori recibió el saludo del presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos, Rachid Talbi Alami.

Este encuentro se desarrolló en lasede de la Cancillería de la República, según informó esta a través de su cuenta oficial en laplataforma X.

A la reunión, el presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos estuvo acompañando delembajador de dicho país en el Perú, Amin Chaoudri.

La mandataria electa arribó a la sede de la Cancillería pasadas las 9:00 horas, donde participará en actividades previas a la ceremonia protocolar de Transmisión de Mando Supremo 2026.

Al llegar al Palacio de Torre Tagle, ubicado en el Centro de Lima, Keiko Fujimori saludó a los periodistas e ingresó al recinto sin ofrecer declaraciones. En el lugar la esperó Carlos Spa, quien fue anunciado en la víspera como canciller del gobierno entrante.

En la Cancillería, Fujimori Higuchi recibirá la imposición de la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Collar y la Orden Al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Gran Cruz Especial.

Posteriormente, la presidenta electa sostendrá encuentros bilaterales con los jefes de Estado de Paraguay, Chile, Ecuador, Honduras y Bolivia asistentes a la TMS 2026.

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