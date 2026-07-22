Keiko Fujimori recibió visita y felicitaciones del embajador de El Salvador en Perú

Andina/Difusión

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

Como parte de su agenda de trabajo, la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, sostuvo un encuentro protocolar con el embajador de El Salvador, Pablo Caballero Pineda. Durante la reunión, el representante diplomático hizo entrega de una misiva oficial de felicitación y el saludo protocolar del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele Ortez.

En el documento, fechado el 30 de junio de 2026, el presidenteBukele transmitió sus felicitaciones en nombre del pueblo y gobierno de El Salvador,así como de su esposa Gabriela, con motivo de la elección de Fujimori como presidenta del Perú.

Bukeledestacó que esta distinción constituye una "elocuente expresión de la confianza" que la ciudadanía ha depositado en su liderazgo para conducir al país hacia mayores niveles de prosperidad, estabilidad y bienestar.

Asimismo, la comunicación oficial reafirma la voluntad del gobierno salvadoreño de seguir fortaleciendo los profundos lazos de amistad, cooperación y entendimientoque tradicionalmente han unido a ambas naciones para su beneficio recíproco.

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Finalmente, el mandatario salvadoreño expresó sus mejores deseos por el éxito de la futura gestión y el progreso permanente de la República del Perú.

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