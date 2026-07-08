Keiko Fujimori se reúne con alcaldes de Puno y Juliaca quienes saludan voluntad de diálogo

Andina/Conferencia De Prensa De Alcalde De Puno,

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa Keiko Fujimori dialogó hoy con los alcaldes provinciales de Puno, Javier Ponce Roque, y de Juliaca, Óscar Cáceres, con quienes dialogó sobre la atención a los necesidades de ambas ciudades, así como a la región sur de nuestro país.

Asimismo, las autoridades locales de la región Puno saludaron la voluntad de diálogo de la próxima primera mandataria del país y su predisposición para atender las demandas de todo el país.

El alcalde de Puno señaló que entre las demandas de su ciudad figuran el teleférico turístico, la conexión entre Puno y Cusco, así como entre Machu Picchu y el Cañón del Colca, en Arequipa, la cual impulsará el turismo y desarrollo en la región Puno, además de otros pedidos que esperan sean atendidos por el nuevo gobierno.

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"Nuestro gobierno provincial de Puno ha presentado una lista de prioridades, pero no todo lo podemos pedir; también somos conscientes de que otros departamentos necesitan atención", señaló Ponce Roque.

"La predisposición de la presidenta electa está dada. Ha tomado nota. Seguramente habrá una directiva que va a encargar a los miembros de su partido, tanto senadores como diputados", añadió.

Comisión investigadora

Los alcaldes de Puno y Juliaca señalaron que también solicitaron la conformación de una comisión investigadora para esclarecer las muertes ocurridas en el 2022 y 2023, durante las protestas registradas en el sur del país.“Lo primero que hemos solicitado es que se conforme una comisión de investigación para que no queden impunes las muertes en el gobierno de Dina Boluarte”, expresó el alcalde de Puno.

A su turno, el alcalde de Juliaca, Óscar Cáceres, manifestó que durante el encuentro con la primera mandataria han planteado la necesidad de que el diálogo es la mejor solución a cada uno de los problemas que tenemos.

"La voluntad de la presidenta electa de establecer el diálogo y llegar a consenso es mucho y estamos satisfechos que pueda materializarse una comisión para investigar las muertes", señaló.

También sostuvo que ya no caben cuestionamientos a la elección de Keiko Fujimori. "Ya el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE se han pronunciado y está muy clara la elección de la señora Keiko Fujimori. En adelante lo que queremos ver es el futuro y no debe haber condicionamientos de ningún tipo (para el diálogo)", señaló el alcalde de Juliaca.

Subrayó la necesidad de trabajar de manera unida, concertada y dialogante para resolver los problemas del país y superar el período de inestabilidad política que hemos atravesado en los últimos años.Otras reuniones

Previamente, la presidenta electa se reunió con Denis Heredia, excandidato a gobernador regional de Lima Provincias, quien además de felicitarla le trasladó las preocupaciones de su región, en busca del compromiso para que estas puedan ser atendidas.

Tras el encuentro, Heredia manifestó que abordaron temas como la inseguridad ciudadana, la extorsión y asesinatos, los cuales debe ser enfrentados con mano dura. Añadió que Keiko Fujimori le indicó que entre sus primeras medidas tras el cambio de mando gubernamental serán sobre seguridad y salud.

La próxima jefa de Estado del país también recibió la visita de César Revilla, actual congresista y diputado electo (Fuerza Popular), quien se retiró sin brindar declaraciones a la prensa.

(FIN) HTC/FHG