Keiko Fujimori se reúne con candidato a alcaldía de Lima por Fuerza Popular y alcaldes

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

El candidato a la alcaldía de Lima por el partido político Fuerza Popular, Samuel Daza, se reúne esta tarde con la presidenta electa, Keiko Fujimori, en San Isidro. Daza llegó a la Oficina de la Presidenta Electa minutos antes de las 16:30 horas e ingresó al local sin dar declaraciones a la prensa.

Minutos ante de la llegada del candidato, quien además es alcalde de Ancón,también ingresaron al lugar otras autoridades ediles, entre ellas el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes; el de Santa Rosa, George Robles; de Independencia, Alfredo Reynaga; y del Rímac, Néstor de la Rosa.

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Keiko Fujimori reanuda así sus actividades en el que fuera el local de campaña principal de Fuerza Popular, hoy renombrada como Oficina de la Presidenta Electa. En esta sede, también se reunió con ex candidatos presidenciales y embajadores que la felicitaron por su elección como presidenta de la república.

La primera mandataria electa suspendió sus actividades en el local ubicado en San Isidro desde el miércoles debido a la entrega de credenciales como presidenta electa por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), así como a su participación en la condecoración al presidente del BCR, Julio Velarde, por parte de la Municipalidad de Lima.

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Este jueves, Fujimori Higuchi atendió una invitación del presidente, José María Balcázar, con quien se reunió en Palacio de Gobierno, y posteriormente acudió a la Conferencia Episcopal Peruana para sostener una reunión con sus representantes y conocer los detalles de la próxima visita del Papa León XIV a nuestro país.

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