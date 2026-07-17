Keiko Fujimori se reunió con alcaldes de Lima Metropolitana por la seguridad ciudadana

Andina/Difusión

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió esta mañana a diversos alcaldes de Lima con el fin de escuchar sus principales problemáticas como el tema de la inseguridad ciudadana y conocer estrategias que permitan mejorar la situación de sus jurisdicciones.

Al local de San Isidro donde funciona la Oficina de la Presidenta Electa, llegaron los burgomaestres de Surco, Carlos Bruce; Miraflores, Carlos Canales; San Miguel, Eduardo Bless; Breña, Luis Felipe de la Mata y el alcalde de Bellavista, Alexander Callán.Durante la reunión en la que también participaron los diputados electos Cecilia Chacón y Pier Figari, la mandataria electa señaló que el futuro Gobierno tiene la voluntad de trabajar directamente con las autoridades locales en los principales aspectos que los aquejan.Tras concluir el encuentro, el alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, refirió que en la cita se tocó el uso de armas no letales para el serenazgo, las posibilidades de agilizar el pago del día de franco a los policías que prestan servicios de seguridad, reforzar el uso de la tecnología para enfrentar a los delincuentes, entre otros. De igual manera, indicó, se trataron temas importantes, como la prevención ante la llegada del Fenómeno El Niño a fin que los distritos que presenten menores riesgos puedan ayudar las jurisdicciones más vulnerables ante elEn ese sentido.El tema de los taxis colectivos, urbanismos, el problema de la vivienda social, entre otros también fueron tratados en la cita.Lee también: Keiko Fujimori reafirmó compromiso del Perú con fortalecimiento de la democracia

Los alcaldes que participaron de la reunión destacaron también la actitud proactiva y ejecutiva de la presidenta electa.Presidenta Proactiva"Creo representar el sentir de los alcaldes aquí presentes, estamos viendo a una presidenta muy proactiva, ejecutiva, que comprende rápidamente el sentido de los temas que se le plantean y eso ha hecho que sea una reunión muy rápida y muy efectiva", señaló Carlos Bruce.En ese sentido, dijo que los burgomaestres se retiraban muy motivados y con la esperanza que el Perú empiece a cambiar e ingrese a una etapa de nuestra democracia con estabilidad y progreso.Por su parte, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, coincidió en que el nuevo gobierno representa una esperanza, porque está dispuesto a escuchar los problemas de los distritos y a ofrecer soluciones. "Esto nos da muchísima esperanza porque esperamos que sean cinco años de un gobierno sólido con puertas abiertas y con soluciones", sostuvo.

Además, el alcalde de Breña,Luis de la Mataseñaló que se habló sobre la necesidad de dar seguridad alrededor del sistema del Metropolitano y su homólogo de Bellavista,Alexander Callán, indicó que un factor importante es mejorar la iluminación de las calles e indicó que una buena alternativa es trabajar con luces led.

Finalmente, el burgomaestre de San Miguel,Eduardo Bless,valoró la disposición de Fujimori por atender los problemas concernientes a la seguridad ciudadana, lo cual, afirmó, "nos da esperanza", esperando que las buenas prácticas puedan ser replicadas para fortalecer la atención a este problema.

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