Keiko Fujimori se reunió con Jorge Nieto y dialogaron sobre seguridad y fenómeno El Niño

Andina/Jorge Nieto Ofrece Conferencia De Prensa

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo hoy una reunión con el excandidato presidencial del partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, en la que abordaron diversos temas de interés para el país como es la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana y las acciones de prevención ante un eventual Fenómeno de El Niño.

Tras este encuentro, el excandidato del Partido del Buen Gobierno, participó de una conferencia de prensa donde dio detalles sobre los temas que tocaron en dicho encuentro.

“Este tema fue planteado y señalamos la importancia de que se ponga acento en lo que es innovación tecnológica e inteligencia”, sostuvo Nieto Montesinos al mencionar que la seguridad fue uno de los asuntos principales que conversó con la presidenta electa.

Agregó que otro punto fundamental es la necesidad de reorganizar la Policía Nacional del Perú (PNP) con el fin de sanear esta institución y esté al servicio de la ciudadanía.

Nieto recalcó que plantearon diversos puntos de vista sobre temas abordados durante toda la campaña electoral, entre los cuales también estánlas medidas necesarias para afrontar un eventual Fenómeno de El Niñoen el territorio nacional.

Agregó que Keiko Fujimori estaba interesada en conversar sobre dichas medidas y se le hizo las sugerencias para afrontar este fenómeno natural. Agregó que si la presidente electa requiere de sus consejos en esta materia los tendrá siempre pues el Perú está siempre delante de todo.

“Hemos señalado nuestros puntos de vista, creemos que el país salir de una etapa de polarización, necesitamos un país cohesionado, tenemos muchos retos por delante, nos viene un fenómeno como El Niño Costero, necesitamos cohesión”, sostuvo.

Durante la conferencia de prensa, también fue consultado sobre la situación del expresidente Pedro Castillo, al respecto, Nieto comentó que existe una polarización en el país por lo que sugirió a la mandataria electa considerar las rutas para su liberación pero que sean dentro del marco del derecho y de la Constitución.

También descartó que integrantes del Partido del Buen Gobierno formen parte del Gabinete Ministerial en el próximo Gobierno y destacó que se mantendrán como oposición velando siempre por los intereses del Perú.

Jorge Nieto llegó a esta reunión realizada en la oficina de la presidenta electa en el distrito de San Isidro, junto a algunos diputados y senadores electos de su partido.

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