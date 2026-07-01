Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

La candidata Keiko Fujimori, virtual ganadora de las elecciones presidenciales, recibió en su local partidario a representantes del Partido Aprista Peruano, así como a dirigentes del magisterio del país con la finalidad de abordar diversos temas de interés nacional.

Al igual que en la víspera, la lideresa de Fuerza Popular continuó hoy realizando reuniones luego que las autoridades electorales confirmaran su triunfo en la segunda vuelta presidencial.

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Tras la reunión, el dirigente del Apra, Mauricio Mulder, señaló que la visita de los integrantes de su partido obedece a la búsqueda de una democracia sólida y firme en el país, lo que implica lograr consensos sin posiciones que incentiven la violencia. Además, destacó la necesidad de trabajar en conjunto promoviendo un diálogo abierto y constructivo entre las diferentes fuerzas políticas.

A su turno, el excongresista y expresidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, pidió que el proceso de transferencia entre el gobierno del presidente José María Balcázar y el régimen entrante se inicie de inmediato.

Sostuvo que durante la reunión se dialogaron temas como seguridad ciudadana, la recuperación económica del país, salud, educación, agricultura, así como el control político de los gobiernos regionales y la lucha contra la minería ilegal y las economías criminales. Además, se planteó la necesidad de fortalecer la preparación del país ante la llegada del Fenómeno El Niño.

En la cita también estuvieron presentes los líderes políticos del partido aprista Aurelio Pastor, Omar Quezada, Rosario Fernández, Belén García y José Antonio Chang.

Diálogo con el magisterio

En otro momento, Keiko Fujimori dialogó con representantes del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), entre ellos el secretario general Lucio Castro, quien sostuvo que la lideresa de Fuerza Popular se comprometió a priorizar al sector educación y la deuda social con el magisterio.

Asimismo, señaló que apoyarán al próximo gobierno y que el gremio que representa respaldará las iniciativas que busquen fortalecer la educación pública.

Recordó los compromisos efectuados por la virtual presidenta de la república durante la campaña presidencial y señaló que los maestros esperan que estas promesas puedan concretarse.

Saludo de Honduras

Por otro lado, en el marco de los diálogos de la virtual presidenta con sus pares de diversos países, esta vez el mandatario de Honduras, Nasry Asfura, extendió un saludo a la lideresa de Fuerza Popular por medio de un enlace telefónico, a fin de fortalecer los lazos entre ambos países y dialogar sobre los retos que deberá asumir como futura presidenta del Perú.

(FIN) NDP/HTC/FHG