Keiko Fujimori sostendrá este 28 de julio reuniones con presidentes que visitan el país

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa Keiko Fujimori sostendrá este martes 28 de julio reuniones bilaterales con sus homólogos que estarán presentes en la ceremonia en la que asumirá la Presidencia de la República para el quinquenio 2026-2031.

Así lo confirmó el designado ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, quien también indicó que durante su gestión se buscará normalizar en el menor plazo posible las relaciones diplomáticas con México.

Fue en declaraciones a la prensa luego de participar en los encuentros entre Keiko Fujimori y diversas delegaciones extranjeras realizados en el Palacio Torre Tagle.

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En ese sentido, destacó que existe receptividad de los diferentes gobiernos por trabajar con nuestro país en temas como desarrollo sostenible y seguridad ciudadana.

"Estamos recibiendo ofrecimientos de apoyo concreto para poder dar resultados, porque la gente está buscando resultados, ya basta de promesas y ofrecimientos vacíos, lo que queremos son resultados en la lucha contra la extorsión y la inseguridad ciudadana y también prepararnos para el fenómeno de El Niño, que de acuerdo a todos los cálculos será una realidad a final de año", manifestó.

Relaciones con México

En otro momento, el futuro titular de la Cancillería afirmó que el gobierno entrante buscará normalizar las relaciones diplomáticas con México en el menor plazo posible.

"Tenemos que tratar de normalizar las relaciones de México en el plazo más corto posible", dijo, al tiempo de señalar que México es un país milenario que tiene muchas semejanzas con el Perú.

Asimismo, destacó el rol y el profesionalismo de nuestra Cancillería. "Al hacerme cargo de la Cancillería tengo la suerte de tener una Cancillería que tiene una política exterior reconocida a nivel internacional y también es conocida por su profesionalismo y su institucionalidad a nivel regional e internacional", aseveró.

Añadió que es muy importante que la política exterior de un país, como el caso peruano, obedezca a los grandes desafíos internos de la mayoría de los peruanos.

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