Keiko Fujimori sostendrá reunión con presidente del BCR, Julio Velarde

Andina

Lima 6 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostendrá esta tarde una reunión con presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, tras la cual emitirán un pronunciamiento, en el marco del proceso de la transición de gobierno.

Más temprano, Fujimori Higuchi dialogó, en el local de Fuerza Popular en San Isidro, con el excandidato a la presidencia por el Apra,Enrique Valderrama, quien le expresó su saludo y el de su partido por la victoria en las urnas y la reciente proclamación efectuada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El político informó que, además de los parabienes para su gestión, le expresó cuáles son la necesidades del país que deberían atenderse con prioridad, como salud, las tareas de prevención ante el Fenómeno El Niño, seguridad ciudadana, el desarrollo del Gasoducto Surandino, entre otros. "Son temas que seguramente ya está viendo con su equipo", afirmó.

Valderrama también se refirió a la reunión que Keiko Fujimori sostendrá esta tarde con Julio Velarde. "Hacemos votos para que el señor Velarde pueda continuar con su exitosa labor dándole estabilidad monetaria al país", declaró.

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La lideresa de Fuerza Popular también recibió esta mañana en la Oficina de la Presidenta Electa al senador electo Marco Miyashiro, al diputado electo Diethell Columbus y a la abogada Giuliana Loza.

Además, llegó hasta el local el excandidato presidencial de Salvemos al Perú, Antonio Ortiz Villano, quien acudió a saludar y felicitar a la presidenta electa. Calificó de "excelente" la reunión de esta tarde con Velarde Flores.