Keiko Fujimori sostuvo encuentros con delegaciones de China, Japón y Corea

Andina/Cortesía

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

A pocas horas de jurar como presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, recibió a delegaciones de los gobiernos de la República Popular China, de Japon y la República de Corea, que participarán mañana en la Transmisión de Mando Supremo que se realizará en el Congreso Bicameral.

La próxima jefa de Estado recibió a la delegación de la República Popular China, encabezada por el ministro de Ciencia y Tecnología, Yin Hejun, quien representará a su país en la investidura de la presidenta electa.

Yin Hejun asistirá como enviado especial del presidente chino, Xi Jinping, a los actos de traspaso del poder presidencial de mañana 28 de julio.

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"La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión bilateral con el ministro de Ciencia y Tecnología de la República Popular China y enviado especial, Yin Hejun, con quien dialogó sobre las oportunidades para impulsar nuevas inversiones, fortalecer la cooperación económica y reafirmar el compromiso de ambos países", informó la Oficina de la Presidenta Electa a través de la plataforma X.

Con Canciller del Japón

República de Corea

Del mismo modo, la sede de la Cancillería fue el escenario del encuentro entre la jefa de Estado entrante de nuestro país y la delegación de la República de Corea.

"La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión bilateral con el congresista de la Asamblea Nacional de la República de Corea, Hong-Chul Min, con quien dialogó sobre el fortalecimiento del intercambio comercial, la cooperación tecnológica y la industria de defensa", informó la oficina de la presidenta electa.

(FIN) HTC/FHG