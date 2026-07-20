Keiko Fujimori: tenemos en agenda articular medidas con alcaldes ante fenómeno de El Niño

Andina/Difusión

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa, Keiko Fujimori Higuchi, afirmó que la agenda prioritaria para el país está basada en la recuperación del orden y tomar las medidas de prevención necesarias para enfrentar el fenómeno de El Niño.

Durante un encuentro con los alcaldes provinciales de la región Piura,la mandataria electa expresó su preocupación por la llegada de este fenómeno natural, pero destacó la importancia de articular acciones de prevención con las autoridades.

Indicó que cuando entre en funciones como mandataria, el próximo 28 de julio, trabajará con todos los alcaldes para reducir los efectos negativos de las intensas lluvias.

“Para nosotros, cada día en función es muy importante, por lo que espero trabajar con todos ustedes estos meses. La agenda del Perú tiene que ver con recuperar el orden y tomar las medidas de prevención sobre la presencia del fenómeno de El Niño”, subrayó.

Precisamente, la presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo esta tarde una reunión de trabajo con los alcaldes provinciales de Piura para coordinar diversas medidas y atender las principales necesidades de la región.

Durante el encuentro, las autoridades coincidieron en la importancia de

fortalecer el trabajo conjunto para impulsar obras de prevención y brindar una respuesta oportuna a la población.

En esta reunión participaron el alcalde provincial de Piura, Juan Cevallos; el alcalde provincial de Sullana, Marlem Mogollón, el alcalde provincial de Ayabaca, Darwin Quinde; el alcalde de Huancabamba, Hernán Lizana; el alcalde de Morropón Chulucanas, Richard Baca; el alcalde provincial de Talara, Sigifrido Zárate y el alcaldes provincial de Paita, Pedro Cuadros.

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