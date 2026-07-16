Keiko Fujimori: Tomaremos las riendas del país con orden y prevención ante El Niño

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa Keiko Fujimori anunció hoy que durante su gestión de gobierno pondrá énfasis en la atención a los efectos que podría causar el Fenómeno de El Niño, así como enfrentar la delincuencia, con la finalidad de recuperar el orden.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por la mandataria electa a través de un pronunciamiento tras sostener unareunión con el presidente José María Balcázar, encuentro que se desarrolló en Palacio de Gobierno.

"Ayer hemos recibido las credenciales con gratitud y con gran responsabilidad por supuesto, y estamos preparándonos para que a partir del 28 de julio tomaremos las riendas y los destinos de nuestro país. Nos preocupa si, la llegada del Fenómeno de El Niño y enfrentarnos a la delincuencia para recuperar el orden", manifestó.

Asimismo, la mandataria indicó que regresó después de muchos años a Palacio de Gobierno,habiendo tenido una reunión cordial con el actual jefe de Estado, "más allá de las diferencias ideológicas que puedan haber entre nosotros".

"Esta cordialidad es también una muestra de institucionalidad, de lo que significa la democracia en nuestro país. Todo proceso de transición significa el traspaso del poder y el poder es pasajero", aseguró.

Además, resaltó que están recibiendo la información de cada ministerio, como parte del proceso de transferencia, agradeciendo además la disposición de todos los equipos.

"Son muchas las expectativas, son muchas las decisiones que nos toca tomar, pero en estos momentos quiero agradecer al presidente Balcázar por su gentileza, por su amabilidad", refirió.

(FIN) JCC/CVC

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