Perú.- Keiko Fujimori: trabajaremos desde el primer día en la prevención ante Fenómeno El Niño - Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa Keiko Fujimori Higuchi, informó que desde el primer día de su gestión de Gobierno tomará medidas para impulsar las obras de prevención ante el Fenómeno El Niño.

Recalcó que es necesario acelerar este tipo de obras en los cauces de los ríos y en el reforzamiento de puentes, pues advirtió que estos trabajos se encuentran retrasados en la zona norte del país. En tal sentido, dijo quetomará medidas desde el primer día de su Gobierno.

"Vamos a tomar medidas desde el primer día (...), estamos haciendo un inventario de todas las maquinarias que están disponibles, sabemos que hay en los gobiernos regionales, en el Midagri, el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Vivienda, en algunos casos no se usan por falta de mantenimiento, por falta de combustible o por falta de presupuesto para operarios. Este inventario lo tendremos listo para ponernos a trabajar desde el día en que empezamos nuestras labores el 28 de julio", indicó a la prensa.

Fujimori Higuchi sostuvo que muchos sectores podrían verse afectados con los efectos adversos que trae este tipo de fenómeno natural, por lo que ofrecerán todo el apoyo necesario a los pescadores artesanales, además de los agricultores.

La presidenta electa hizo una convocatoria al sector privado para que también puedan colaborar en las medidas de prevención que se adoptan ante la eventual llegada de un Fenómeno El Niño.

Recordó que en la reunión que sostuvo con el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, el titular del BCR le comunicó que las cifras y proyecciones económicas son optimistas para el Perú, pero lo que preocupa a todos son los efectos negativos que traería El Niño, como intensas lluvias en la zona norte y sequías en la sierra.

De otro lado, la mandataria electa también agradeció a los excandidatos presidenciales que se acercaron a saludarla y reunirse con ella, ya que en este tipo de encuentros pudieron intercambiar diversas ideas.

Consultada por la prensa, sobre si pediría facultades legislativas para tomar medidas inmediatas y realizar obras de prevención, dijo que sí lo hará, pero entendiendo que esto tomaría un tiempo en un Congreso bicameral, también evaluará emitir decretos de urgencia para ejecutar de manera célere las obras necesarias.

Alcalde de LimaA su turno, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, dijo que estarán apoyando en todo lo que esté a su alcance y harán todo un esfuerzo conjunto en las obras de prevención ante El Niño y en el tema de seguridad ciudadana.

Precisamente, la mandataria electa acompañó esta mañana al alcalde de Lima, en una supervisión de las obras de prevención en el Cercado de Lima, ante la eventual llegada del Fenómeno El Niño.

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