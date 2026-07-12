Keiko Fujimori: verán decisión política de nuestro gobierno para recuperar la paz y orden

Perú.- Keiko Fujimori recibe saludo de primera ministra de Japón, Sanae Takaichi - Andina/Melina Mejía

Lima 12 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa, Keiko Fujimori, reiteró que una prioridad para el gobierno que encabezará a partir del próximo 28 de julio será el orden y la recuperación de la paz en el Perú, para lo cual llevará adelante una serie de acciones, como la construcción de nuevos centros penitenciarios.

En entrevista con la revistaSemanade Colombia, remarcó que la"delincuencia internacional no tiene nacionalidad", por lo que consideró clave que los países deSudaméricacompartan

información de inteligencia.

La lideresa de Fuerza Popular sostuvo que se enfocará en implementar másjuzgados de flagranciaen el país y se mostró a favor de hacer modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal para enfrentar a la criminalidad de manera efectiva.

Indicó también queconvocarán a licitaciones internacionales para la construcción de cuatro grandes penales y una destinado a los reos más avezados.Mencionó que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, implementó cárceles en 8 meses y que su intención es hacerlo "un poquito más rápido".

"Lo que ustedes van a ver, sobre todo, es una decisión política de nuestro Gobierno de orden y recuperación de la paz en Perú",declaróFujimori Higuchial medio colombiano.

Relación con Estados Unidos

En otro momento, la presidenta electa señaló que aún no ha tenido la oportunidad de conversar con el mandatario de Estados Unidos,Donald Trump,y que espera poder hacerlo en algún momento, si bien por ahora su trabajo estará enfocado en el Perú y en hacer que el Estado "vuelva a funcionar".

Asimismo,Keiko Fujimorisostuvo que se permitirá elapoyo de EE.UU. "hasta donde la Constitución y la ley de nuestro país lo permitan"y que existen diversas oportunidades de trabajar de manera conjunta con este país en el marco de la lucha contra el crimen organizado.

Mencionó, por ejemplo, que hay interés en formar parte delEscudo de las Américas,iniciativa de cooperación militar promovida por Trump."Estados Unidos es un país aliado, así lo vemos. En Perú, al igual que en Colombia, tenemos que enfrentar y luchar contra el narcotráfico", sostuvo.

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Trabajo con otros países de la región

La presidenta electa del Perú, además, resaltó que se ha generado"un espacio de mucha esperanza entre Perú y Colombia"tras la elección deAbelardo de la Espriellacomo su nuevo mandatario y destacó que hay un gran potencial allí no solo en materia de lucha contra la delincuencia transnacional y el narcotráfico, sino también en términos comerciales.

"Creo que hoy, además, hay un gran potencial de cara a la Comunidad Andina, donde podemos trabajar con Ecuador, Bolivia y Chile. Acabo de conversar hace algunas horas con el presidente (de Chile, José Antonio)Kast sobre políticas públicas macrorregionales",indicó.

La lideresa del partido Fuerza Popular fue consultada también sobre si está a favor de generar unmovimiento regional de países gobernados por líderes de derecha. "Yo pienso que sí.Nuestros ciudadanos en América Latina están buscando hoy resultados, paz, orden y que se trabaje por ellos. Por eso creo que América Latina está girando hacia la derecha. Estos mandatos hay que utilizarlos, además, para ayudarnos entre nosotros", respondió.

En ese sentido,Keiko Fujimoriconsideró que entre esos puntos de colaboración está el ayudar a que las familias que migraron desdeVenezuelaretornen a su país."Esas son políticas que se tienen que implementar en un mediano plazo, pero hay que ir coordinándolas desde ahora", declaró la presidenta electa.