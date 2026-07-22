Keiko Fujimori desde La Victoria: “El país no da para más, vamos a recuperar la paz"

Andina/Captura Tv

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

Tras el devastador incendio registrado en el distrito de La Victoria, que resultó en la pérdida de diez personas, entre ellas cinco menores de edad, la presidenta electa, Keiko Fujimori, llegó hasta la zona de la tragedia para expresar su solidaridad y brindar apoyo a los familiraes de las víctimas.

En el lugar,Fujimori Higuchipudo conversar con los familiares, a quienes en representación de su partido, Fuerza Popular, les llevó ayuda como colchones, camas y víveres.

“Todavía no estoy en funciones. Recién la próxima semana tendré la posibilidad de actuar como jefa de Gobierno. Lo que está pidiendo la población es justicia, porque lo que ha ocurrido es una matanza. Es terrible que cinco niños y cinco adultos hayan perdido la vida", refirió.

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"Lo que piden es orden y seguridad y eso es lo primero que vamos a hacer la próxima semana. Nuestro país no da para más. Vamos a recuperar la paz y el orden”, dijo.

En declaraciones a la prensa, la presidenta electa subrayó además su visión sobre la seguridad y el orden, manifestando que "es necesario fortalecer a la Policía Nacional" como pilar fundamental para enfrentar los riesgos que acechan a la población.

Asimismo, resaltó la importancia de contar con instituciones sólidas y preparadas para proteger a la ciudadanía.

Lee también: Keiko Fujimori: es necesario fortalecer a la policía frente a la extorsión y el crimenPrimer viaje será a JunínPor otro lado, la mandataria electa anunció que su primer viaje será a la región Junín, donde hace unos días se produjo un sismo que dejó cinco fallecidos y decenas de damnificados.“Ya en funciones mi primer viaje será a Junín para visitar a todos los damnificados de Chupaca. Mi solidaridad nuevamente. La próxima semana empezaremos a tomar acciones”, aseveró.

Consejo de Ministros el 29

La mandataria electa también informó que la próxima semana, junto a su equipo de Gobierno, empezarán a debatir la aprobación de algunos decretos de urgencias, con el fin de recuperar el orden en el país.

En esa línea, adelantó que el 29 de julio se realizará la primera sesión del Consejo de Ministros para tomar acciones inmediatas.

Al ser consultada sobre las primeras acciones que realizarán en materia de seguridad, señaló que no adelantará nada hasta que el Consejo de Ministros entrante apruebe las normas.

“Yo estoy segura que los futuros ministros están también absolutamente convencidos de que el país no da para más, que esta situación va a cambiar y que vamos a recuperar la paz y la tranquilidad y el orden, por supuesto”, concluyó.

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