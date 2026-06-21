Keiko Fujimori visitó a su padre Alberto Fujimori en camposanto de Huachipa

Andina/Ricardo Cuba

Lima 21 Jun. (ANDINA) -

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, visitó hoy el camposanto de Huachipa, donde descansan los restos de su padre, Alberto Fujimori, para recordar su memoria y legado en el Día del Padre.

A su llegada al cementerio tuvo un cálido recibimiento de algunos de los visitantes, quienes la acompañaron en el momento de la oración.

"Allí también pudo encontrarse con el personal a cargo de las labores de mantenimiento del cementerio, a quienes agradeció por cuidar el espacio donde descansa su padre", informó su equipo de prensa.

La lideresa de Fuerza Popular colocó flores en homenaje a su padre y luego se dirigió a su escultura, rememorando momentos de alegría.

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