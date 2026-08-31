Liberado el empresario secuestrado en Trujillo (Perú) y detenidos cuatro presuntos implicados

Archivo - Agentes de la Policía Nacional de Perú. Imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL DE PERÚ - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El empresario minero secuestrado este fin de semana en la ciudad de Trujillo, en el noroeste de Perú, ha sido liberado este lunes, según han anunciado las autoridades del país andino, sumando, a su vez, el arresto de cuatro supuestos implicados en este rapto en el cual perdieron la vida cuatro de los acompañantes que viajaban con él en su vehículo.

"Cuatro presuntos implicados en este repudiable crimen fueron capturados y el ciudadano que permanecía secuestrado fue liberado", ha celebrado la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, en un mensaje en redes en el cual ha puesto en valor la "rápida y firme respuesta" de la Policía "en este caso".

En esa misma comunicación, la mandataria ha expresado sus "más sentidas condolencias y solidaridad" con las familias de las cuatro víctimas mortales, a la par que ha advertido que no dará "tregua a la delincuencia".

El liberado responde al nombre de Jenns Lara Tantaquilla, interceptado en la madrugada del domingo por un grupo de delincuentes armados y vestidos de policías que asesinaron a los citados cuatro acompañantes que viajaban con él en su vehículo, mientras este circulaba por la avenida Húsares de Junín.

"Estas personas lo que han simulado es una intervención policial, en cualquier parte del mundo, hasta en los lugares más seguros los delincuentes se visten de policías", indicó entonces en declaraciones a los medios, recogidas por la cadena RPP, el jefe de la Región Policial La Libertad, el general Ricardo Espinoza.

Por su parte, el general de la Policía Nacional y jefe de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI), Víctor Revoredo, apuntó a la organización criminal 'Los Pulpos' como supuesta autora intelectual del secuestro.

Cabe recordar que este mismo domingo, la propia Fujimori convocó una reunión de emergencia de la cual el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, salió llamando al Congreso del país a priorizar el debate y aprobación de la delegación de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana.

Ello, explicó, permitiría, entre otras cuestiones, que el Estado pueda identificar y denominar como grupos hostiles o terroristas a las organizaciones criminales, habilitando así la intervención directa de las Fuerzas Armadas.

Del mismo modo, el partido de Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez, presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267 y habilita a Fujimori a poder cesar antes de tiempo al comandante general de la Policía Nacional de Perú, Óscar Arriola.

A ello se ha sumado este lunes la bancada de Ahora Nación --formación de centroizquierda-- que ha exigido la renuncia de Arriola al considerar que "ya no es sostenible" su permanencia al frente del cargo.

"¡Arriola debe renunciar! El brutal ataque en Trujillo confirma el fracaso de su gestión frente al crimen. El país necesita seguridad, no más excusas", ha defendido la bancada en un comunicado difundido en redes.

Arriola ocupa la comandancia general de la Policía Nacional al calor de una norma aprobada durante el gobierno de Pedro Castillo, la cual lo mantiene en el cargo hasta septiembre de 2027. De hecho, hace apenas una semana, el propio ministro del Interior, César Astudillo, admitió ante la Cámara de Diputados que el Ejecutivo peruano que carece de margen legal para relevarlo antes de que cumpla sus dos años en funciones, pese a las fuertes críticas sobre su manejo de las cuestiones de seguridad en el país.