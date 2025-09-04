En libertad el expresidente de Perú Martín Vizcarra tras el fallo de un tribunal de apelaciones

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020) ha quedado en libertad este jueves, después de haber permanecido más de tres semanas en prisión preventiva y tras el fallo de un tribunal de apelaciones que consideró "infundada" la motivación de la medida cautelar, impuesta en el marco de un caso por cohecho pasivo propio.

Vizcarra ha salido por la puerta principal del penal de Barbadillo sobre las 15.00 horas (hora local), acompañado de su hermano y saludando a sus simpatizantes, que se han desplazado hasta el lugar para celebrar su salida, según ha informado el diario 'La República'.

"La tercera sala de apelaciones, con tres magistrados -cada uno haciendo un análisis- por unanimidad han determinado que la prisión preventiva en mi contra ha sido ilegal, porque no se han cumplido ninguno de los factores que pueden llevar a una prisión preventiva", ha declarado.

En este sentido, ha señalado que durante los 22 días que ha pasado en prisión preventiva ha vivido momentos difíciles: "A pesar de todo, salgo fortalecido. Es en circunstancias como estas cuando realmente se sabe quiénes son los verdaderos amigos, y he descubierto que tengo muchos más de los que pensaba".

En la víspera, la Tercera Sala Penal Nacional del Tribunal Superior ordenó su inmediata excarcelación. A mediados de agosto le enviaron a prisión preventiva por peligro procesal y de fuga, así como un comportamiento "cuestionable".

Con todo, Martín Vizcarra seguirá siendo investigado como presunto autor del delito de cohecho pasivo propio durante la licitación de unas obras cuando fue gobernador en Moquegua, en el sur del país. En concreto, se corresponderían con dos obras públicas: 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.