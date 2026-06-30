Líderes políticos visitan a Keiko Fujimori y respaldan llamado al diálogo

Andina/Melina Mejía

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

La candidata Keiko Fujimori, virtual presidenta electa del Perú, sostuvo hoy reuniones con el ex candidato presidencial José Williams y el exlíder del Partido Humanista, Yehude Simon, quienes expresaron su respaldo al llamado de un diálogo abierto con todas las fuerzas políticas.

Simon Munaro saludó el triunfo de la lideresa de Fuerza Popular en la segunda vueltadel 7 de junio y pidió respetar el resultado electoral.

Sostuvo que, cuando un proceso electoral termina, se deben construir puentes y estabilizar el país. Además, consideró que se requiere

priorizar la reconciliación nacional y construir espacios de diálogo.

El ex presidente del Consejo de Ministros indicó que durante el encuentro no se abordaron temas como la conformación del Gabinete. Añadió que lo importante es recuperar la confianza entre las regiones y los distintos sectores de la población.

“Keiko Fujimori ha dicho que gobernará para todos, incluso que hablará con sus rivales. Tenemos que hacer el esfuerzo de la reconciliación, de trabajar con los hermanos del sur y generar confianza”,señaló

Yehude Simon.

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Diálogo con Williams

Por su parte, el general (r)José Williams, excandidato a la presidencia por Avanza País,acudió al local partidario de Fujimori Higuchi para saludarla personalmente por su victoria electoral.

A su salida, el congresista resaltó la visión de la lideresa deFuerza Popularde abordar en el corto, mediano y largo plazo asuntos relacionados a laseguridad ciudadanay a fortalecer la presencia de Estado en diferentes lugares del país.

“Hemos hablado de temas como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, fronteras, minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, electricidad en la Amazonía, que es muy importante, así como el agua, salud, educación, calidad de Estado y lucha contra la corrupción e informalidad”, manifestó.

Asimismo, Williams Zapata se mostró a favor que una de las principales acciones anunciadas por ella sea

tender puentes de diálogo durante su gobierno y el acercamiento a la población.