Lima será sede de IV Taller de los Acuerdos de Artemis sobre cooperación espacial

Andina/Difusión

Lima 12 May. (ANDINA) -

El Perú será sede del IV Taller de los Acuerdos de Artemis (4th Artemis Accords Workshop), encuentro internacional que se desarrollará en Lima el 13 y 14 de mayo y que congregará a representantes de más de 50 países signatarios para dialogar sobre el futuro de la exploración y el uso pacífico del espacio ultraterrestre.

La actividad es organizada de manera conjunta por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Espacial del Perú (Conida), en colaboración con la NASA. Fue declarado de interés nacional mediante laResolución Suprema Nº 074-2026-RE.

Con este encuentro, el Perú reafirma su posicionamiento como actor espacial emergente y evidencia un incremento de su participación en la configuración de la gobernanza del espacio ultraterrestre, luego de su adhesión a los Acuerdos Artemis en 2024.

Durante el taller, se presentará una iniciativa orientada a que la información relevante obtenida en futuras misiones lunares pueda ser compartida a través de una base de datos descentralizada, con apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA).

El director general de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos de la Cancillería, embajador Librado Orozco, resaltó el trabajo articulado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Conida para impulsar la participación peruana en temas espaciales.

“Nuestra política exterior asume una participación activa en la gobernanza espacial. Somos un actor emergente cuyo desarrollo en el campo aeroespacial se aceleró con el lanzamiento del satélite PerúSAT-1 en 2016”, señaló.

Asimismo, señaló que el actual escenario de exploración espacial permite a países como el Perú tener una voz propia y generar más cooperación para una mayor convergencia en la exploración y uso pacífico del espacio. En ese contexto, mencionó el memorándum de entendimiento suscrito en 2025 con la Agencia Espacial Canadiense para fortalecer la cooperación bilateral en este ámbito.

Orozco destacó además el crecimiento de capacidades nacionales vinculadas al sector aeroespacial,entre ellas la carrera de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y los proyectos de nanosatélites desarrollados por el Instituto de Radioastronomía de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

La realización del taller, según dijo, contribuirá también a impulsar iniciativas promovidas desde la sociedad civil y el sector privado.

Por su parte, el jefe institucional de la Conida, mayor general FAP Roberto Melgar, afirmó que eltrabajo coordinado con la Cancillería ha permitido consolidar una “diplomacia espacial dinámica”que le otorga al Perú voto en las decisiones relacionadas con el futuro del cosmos. También resaltó el acceso a las imágenes obtenidas por el satélite PerúSAT-1 para distintos usos en beneficio del país.

El IV Taller de los Acuerdos de Artemis permitirá además fortalecer los vínculos del Perú con agencias espaciales internacionales, lo cual permitirá abrir nuevas oportunidades de cooperación en áreas como monitoreo climático, gestión territorial, prevención de desastres naturales y desarrollo agrícola mediante tecnologías satelitales.

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