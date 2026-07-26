Llega delegación designada por presidente Trump para toma de mando de Keiko Fujimori

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

La delegación designada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para asistir a la toma de mando de la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, llegó esta tarde a Lima.

La https://pe.usembassy.gov/es/el-presidente-trump-anuncia-la-d..." target="_blank" class="ApplyClass">representación estadounidenseestá liderada por el vicesecretario de Estado,Christopher Landau, y la integran el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro; el subsecretario de Comercio para Comercio Internacional del Departamento de Comercio,William Kimmitt; la consejera de la secretaria del Tesoro,Erin Browne; y asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado,Viviana Bovo.

Lee también: Miguel Torres es electo presidente del Senado para el periodo 2026-2027

La embajada de Estados Unidos en Perú informó esta tarde que Bernie Navarro dio la bienvenida a la delegación estadounidense encabezada por el vicesecretario Landau. “La visita de la delegación presidencial para la toma de mando abre nuevos frentes de trabajo. Empezamos días importantes”, dijo el embajador Navarro en una publicación en redes sociales.

Lee también: Keiko Fujimori recibe a embajador de los EE.UU. y dialogan sobre agenda bilateral

La presidenta electa Keiko Fujimori se reunió este domingo con el embajador Bernie Navarro, en un encuentro en que dialogaron sobre la importancia de reforzar el tema económico y ampliar el comercio y la inversión bilateral, así como las alianzas para el progreso del Perú. Asimismo, se abordó la lucha contra la inseguridad ciudadana y acciones estratégicas para enfrentar el fenómeno El Niño.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });