Loreto: Gobierno incauta 20 dragas y bienes usados por la minería ilegal

Andina/Difusión

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI) de la Marina de Guerra del Perú, incautó y destruyó 20 dragas y diversos bienes utilizados para la extracción ilegal de oro en cuatro operativos realizado en la región Loreto durante el mes de junio.

Solo e

n la primera quincena, se efectuaron dos operativos en los ríos Nanay y Amazonas que culminaron con la destrucción de bienes por un monto de S/ 421 330.

El primero, ejecutado por laUnidad de Capitanía Fluvial (UCF-251), se efectuó en el sector Puca Urco, provincia de Maynas, donde se incautó y destruyó equipos, balsas, motores fuera de borda, generadores eléctricos, compresoras, bombas, equipos de internet satelital, combustibles y diversos implementos de campamentos mineros por un valor total de S/ 411 830.

El segundo operativo, que estuvo a cargo de miembros de laCapitanía de Puerto de Iquitos (CAPIQUI)y contó con el apoyo de la personal de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y agentes de la Policía Nacional, se realizó a la altura del centro poblado Chimboteo, distrito Mariscal Ramón Castilla. En la intervención se incautó una motobomba (caracol) y un caballete usado por la minería ilegal por un valor total de S/ 9 500.

Lee también: ERM: no se implementará el programa piloto del voto digital en elecciones de octubre

A estos operativos se sumaron las dos intervenciones simultáneas realizadas

en las cuencas de los ríos Marañón y Tigre donde se destruyó 20 dragas tipo carrancheras y se incautó una serie de insumos utilizados para la extracción ilícita de oro valorizados en S/ 425 330.

Ambas acciones fueron ejecutadas por la jefatura de Distrito de Capitanías N. º 5 de Loreto, a través de sus Unidades de Control Fluvial UCF-254, UCF-289 y el Grupo de Operaciones Especiales 3, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) Loreto.

Las dragas destruidas fueron detectadas en el sector de la comunidad nativa Ungumayo, distrito de Pastaza, provincia de Datem del Marañón, mientras que a la altura del centro poblado Bellavista, los miembros del orden interceptaron la embarcación “BIP BIP” cuando se dirigía hacia la zona del Alto Tigre transportando seis compartimentos llenos de diésel y gasolina sin contar con la autorización correspondiente.

El combustible incautado estaría destinado presuntamente al abastecimiento de actividades vinculadas a la minería ilegal en dicha zona, por lo que se procedió a la inmovilización de la embarcación y la detención de sus cuatro tripulantes de nacionalidad peruana.

Estasacciones forman parte de una estrategia nacional articulada contra la minería ilegal promovida por el Gobiernoque, entre enero y mayo de este año, logró la destrucción de maquinaria e insumos valorizados en más de 1200 millones de soles.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });