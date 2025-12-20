El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó que el acuerdo con SIMA contempla la construcción de cinco deslizadores fluviales. - Andina/Mininter

Lima 21 Dic. (ANDINA) -

Como parte de una visita oficial a la región Loreto, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con Servicios Industriales de la Marina (SIMA) para fortalecer el patrullaje fluvial que ejecuta la Policía Nacional del Perú (PNP) con apoyo de la Marina de Guerra, en la frontera amazónica del país.

Desde la ciudad de Iquitos, el titular del sector Interior informó que el acuerdo contempla la construcción de cinco deslizadores fluviales, los cuales serán destinados a igual número de comisarías ubicadas en zonas estratégicas de la frontera, a fin de potenciar las labores de control, vigilancia y lucha contra las economías ilegales.

“Hemos venido a firmar un convenio con SIMA para la construcción de cinco deslizadores que permitirán reforzar el patrullaje fluvial en todos los puestos fronterizos”, remarcó.

Tiburcio destacó, además, la articulación permanente entre la PNP y la Marina de Guerra del Perú, lo que permite ejecutar operaciones conjuntas más eficaces para garantizar el resguardo de los puntos limítrofes y proteger a las poblaciones asentadas en la Amazonía.

Asimismo, anunció que, en coordinación con la Región Policial Loreto, se iniciarán los trabajos de mejoramiento de infraestructura de todos los puestos fronterizos ubicados en esta parte del país, con el fin de optimizar las condiciones de trabajo del personal policial y elevar la capacidad operativa en la zona.Presencia del Estado en Iquitos

El ministro Tiburcio llegó esta mañana a la ciudad de Iquitos como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del presidente de la república, José Jerí, orientadas a reforzar la presencia del Estado y acercar sus servicios a todas las comunidades del país.

Bajo el liderazgo del jefe de Estado, el titular del Interior participó en la ceremonia de izamiento del pabellón nacional en la plaza de armas, en un acto de reafirmación del patriotismo y del compromiso con la unidad y soberanía nacional.

Después, el ministro acompañó al mandatario a una reunión con emprendedores en la sede del CITE Productivo Maynas, donde se dialogó sobre el impulso al desarrollo productivo y la articulación del Estado con los sectores económicos de la región.