Luis Arroyo: Gobierno de transición entrega un Estado con bases para el crecimiento

Andina/Difusión

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

Ante el inicio de una nueva etapa democrática en el Perú este 28 de julio, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, presentó el balance de su gestión resaltando que entregará al nuevo Gobierno un Estado con capacidades fortalecidas y herramientas listas para asegurar el bienestar de todos los peruanos.

En esa línea, señaló que el periodo de transición, liderado por el presidente de la república, José María Balcázar, estuvo caracterizado por la responsabilidad y la transparencia y destacó que “ejercer una responsabilidad pública supone no solo tomar decisiones en representación de los ciudadanos, sino también explicar, con honestidad y transparencia, las razones que las sustentaron, los resultados obtenidos y los desafíos pendientes”.

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Bajo esta premisa, la actual gestión enfocó sus esfuerzos en recuperar la estabilidad política e institucional necesaria para que el país llegara al término del mandato constitucional, garantizando el pleno respeto a la voluntad ciudadana.

El balance de gestión no solo presenta cifras y logros del Gobierno, sino que entrega a la administración gubernamental un legado de mecanismos permanentes para que el Estado no se detenga, enfocada en una serie de prioridades como seguridad ciudadana, crecimiento económico, inversiones, desarrollo tecnológico, entre otros.

Como legado en materia de seguridad ciudadana, se institucionalizó un esquema de coordinación y seguimiento del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028, que permitirá enfrentar el crimen organizado con estrategias basadas en evidencia y monitoreo constante.

En el ámbito económico, el actual Gobierno entrega a la siguiente administración, el primer mecanismo permanente institucionalizado de coordinación de políticas económicas con enfoque territorial, así como una Hoja de Ruta con 76 proyectos estratégicos, bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), con una inversión superior a los 80 mil millones de dólares.

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En ese contexto, se deja una cartera de inversiones ordenada tras el sinceramiento de aproximadamente 120 mil proyectos, optimizando el uso de los recursos públicos para el nuevo Gobierno, siendo uno de los pilares, el proceso de adhesión del Perú a la OCDE, que tiene un avance de más del 40 % en su fase técnica, habiendo culminado satisfactoriamente la evaluación de siete comités clave como Salud, Educación, Agricultura y Política Regulatoria, lo que posiciona al Perú con una credibilidad internacional fortalecida.

Propuestas de prioridad para la próxima gestión

El balance plantea, también, una serie de prioridades estratégicas en los que debería enfocarse el gobierno de Keiko Fujimori, entre los que figuran, la seguridad ciudadana como Política de Estado para consolidarla como una tarea transversal que articule a la Policía, Fuerzas Armadas, Poder Judicial y gobiernos regionales, integrando acciones de control con políticas de prevención y desarrollo social.

Asimismo, propone que se mantenga espacios de coordinación intersectorial para reducir trabas burocráticas y evitar la fragmentación institucional que paraliza proyectos estratégicos reafirmando la gobernanza para las inversiones.

Otro punto primordial está enfocado en la Modernización y Transformación Digital, a fin de avanzar hacia un modelo de servicios públicos integrados y trazables, promoviendo el uso responsable de la Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la eficiencia del Estado. También se propone mantener el impulso a la Amazonía evaluando la implementación de una Agenda Nacional para esta zona del país y la diversificación productiva con el fin de generar empleos de mayor calidad y aprovechar su potencial.

Resultados de una gestión eficiente y transparente

En el documento, el premier Arroyo subrayó que “los resultados alcanzados en el Gobierno son fruto del trabajo conjunto de todo el Poder Ejecutivo y del compromiso de miles de funcionarios y servidores públicos”.

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Es así que entre los principales logros de la gestión destaca el crecimiento económico del país que llegó al 3.2 % del Producto Bruto Interno (PBI), entre enero y mayo de 2026, con una inversión pública que se expandió en un 7.9 %.

Asimismo, durante el actual Gobierno se ejecutaron más de 13 500 operativos policiales, logrando la desarticulación de 152 bandas criminales y la recuperación del control territorial en zonas críticas como Pataz donde se realizaron 16 operaciones militares que permitieron incautar bienes y materiales valorizados en S/ 1 460 065.

En tanto, en el sector Salud, resalta la inauguración del Hospital de Huarmey con una inversión de S/ 227 millones y la incorporación de la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio al Esquema Nacional, protegiendo a miles de lactantes.

De otro lado, durante el Gobierno de transición se destinó más de 4000 millones de soles para la preparación del país ante el fenómeno El Niño, asegurando las defensas ribereñas y los sistemas de drenaje pluvial.

"Este balance constituye un aporte para seguir construyendo un Estado más eficiente y capaz de responder a los grandes desafíos del Perú", concluyó el premier Arroyo.

Con la entrega del “Balance de gestión 17 de marzo- 28 de julio 2026”, que consta de 39 páginas distribuidas en tres capítulos y una reflexión final, el Gobierno cumple con su compromiso de una transferencia de poder ordenada, responsable y democrática.

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