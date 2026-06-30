Luis Arroyo: Perú cuenta con más de 6,000 servicios públicos digitalizados

Andina/María Fernández

Lima 30 Jun. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, informó que el Perú cuenta con 6593 servicios públicos digitalizados y disponibles en línea, lo que permite a millones de ciudadanos realizar trámites estatales de manera más rápida, segura y transparente, sin necesidad de desplazarse.

Lea también: Presidente Balcázar participó en la ceremonia de lanzamiento del "Sello digital"Durante una ceremonia encabezada junto al presidente José María Balcázar, el jefe del Gabinete presentó el "Sello Digital", iniciativa que reconocerá a las entidades públicas que registren avances en transformación digital para ofrecer servicios más simples, accesibles y seguros a la ciudadanía.

En ese sentido, precisó que desde el 18 de febrero, cuando asumió funciones el Gobierno de Transición, se incorporaron 183 nuevas páginas de servicios digitales, ampliando la oferta de atención virtual del Estado. Asimismo, destacó que el nuevo reconocimiento busca fortalecer la modernización de la administración pública."El Sello Digital reconoce a las entidades públicas que vienen demostrando avances concretos. Al mismo tiempo, establece una ruta común para que las instituciones de los tres niveles de gobierno continúen fortaleciendo sus capacidades y aceleren su proceso de transformación digital", manifestó.

Reconocimiento

El Sello Digital se implementa en el marco de la Política Nacional de Transformación Digital al 2030 y está dirigido a entidades de los tres niveles de gobierno. Su objetivo es fortalecer capacidades institucionales para desarrollar servicios, soluciones y buenas prácticas que generen valor para la ciudadanía.

La iniciativa, promovida por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, contempla dos categorías. La primera reconocerá a las entidades que acrediten condiciones institucionales esenciales para avanzar de manera sostenible en transformación digital, mientras que la segunda distinguirá a aquellas que empleen la tecnología para mejorar la gestión pública y los servicios que brindan.

Por su parte, el secretario de Gobierno y Transformación Digital, Ricardo Zapata, indicó que el proceso de evaluación se realizará con base en criterios técnicos y evidencia verificable. "No se trata solamente de incorporar herramientas tecnológicas, sino de contar con capacidades que permitan mantener y mejorar los servicios en el tiempo", sostuvo.

La convocatoria para obtener el Sello Digital será anual, y las entidades reconocidas podrán exhibir el distintivo en sus portales institucionales.