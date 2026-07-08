Luis Arroyo: “reservas del litio y uranio deben generar desarrollo para la sierra sur"

Andina/Difusión

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

Las reservas de litio y uranio que posee el Perú deben convertirse en oportunidades concretas de desarrollo para la región Puno y la sierra sur, mediante la mejora de servicios de educación, salud y conectividad, remarcó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo.

El titular de la PCM destacó que el territorio nacional,en especial el sur andino, alberga importantes reservas de ambos minerales, lo que posiciona al Perú entre los países con mayor potencial estratégico de América Latina.

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“Nuestra aspiración va más allá del aprovechamiento de estos recursos. Nuestro objetivo es que esa riqueza se traduzca en oportunidades reales de desarrollo para esta parte del país”, enfatizó.

El jefe delGabinete Ministerial clausuró el primer foro internacional “Uranio y litio: pilares del liderazgo energético”, donde indicó que el evento marca el inicio de una agenda estratégica para impulsar una política de Estado sobre el desarrollo de los minerales críticos en un contexto en el que la transición energética está redefiniendo la economía mundial.

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“Nuestra visión es que el Perú no sea solamente un proveedor de materias primas, sino un país capaz de agregar valor a sus recursos, desarrollar nuevas industrias y consolidarse como un centro regional de innovación energética”, señaló.

Agregó que, de esta manera, el Perú envía un mensaje claro al mundo de ser protagonistas de la transición energética global con reglas claras y un firme compromiso con el desarrollo sostenible.

“Ha llegado el momento de que se empiece a hablar de un cuadrado del litio sudamericano, conformado por Argentina, Chile, Bolivia y el Perú, donde nuestro país ocupe el lugar estratégico”, sostuvo.

El I Foro Internacional de Litio y Uranio se desarrolló el 7 y 8 de julio en el Centro de Convenciones de Lima y su organización estuvo a cargo de los ministerios de Energía y Minas y de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

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