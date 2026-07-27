Luis Galarreta anuncia que serán un Gobierno "de mucho diálogo"

Andina/Captura Tv

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

El vicepresidente de la república electo, Luis Galarreta, quien asumirá la Presidencia del Consejo de Ministros, anunció que serán un Gobierno de "mucho diálogo", no solo con las fuerzas políticas, sino sociales y diversos sectores del país.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una conferencia de prensa desarrollada en el local de Fuerza Popular, tras ser

anunciado como futuro titular del Consejo de Ministros, por parte de la presidenta electa Keiko Fujimori.

En ese sentido,indicó que ya han venido conversando con las fuerzas políticas, por lo que, reiteró, ya existe bastante diálogo y conversación.

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