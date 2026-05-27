Luz Pacheco renuncia a la presidencia del Tribunal Constitucional

Andina/Ricardo Cuba

Lima 27 May. (ANDINA) -

La abogada Luz Pacheco Zerga renunció a la presidencia del Tribunal Constitucional (TC), pero continuará cumpliendo sus labores como magistrada en dicho organismo según informaron diversos medios de comunicación.

Pacheco comunicó en la mañana esta decisión, perono dio mayores detalles sobre los motivos de su renuncia a la presidencia del TC.

Ante esta situación, el Pleno del TC deberá elegir a un nuevo presidente, mientras tanto, asumiría de manera interina el vicepresidente

Helder Domínguez Haro.

Precisamente, Pacheco había sido elegida en el año 2024 para ejercer la presidencia del TC hasta el mes de septiembre del 2026.

Cabe precisar que la presidencia del TC tiene una duración de dos años y, de acuerdo con su Ley Orgánica, solo permite una reelección adicional por un año.

Se espera que dicho organismo emita un pronunciamiento oficial sobre la transición en la presidencia y los detalles de la decisión adoptada por la magistrada Luz Pacheco.

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