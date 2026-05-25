Madre de Dios: destruyen bienes de minería ilegal valorizados en más de S/ 11 millones

Andina/Difusión

Lima 25 May. (ANDINA) -

Las fuerzas del orden realizaron una nueva operación conjunta helitransportada contra la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios, que tuvo como resultado la destrucción de bienes valorizados en 11 millones 188, 724 soles destinados a esta actividad ilícita.

La interdicción se ejecutó en los sectores de Boquichico y Puerto Ítalo, y estuvo a cargo de la 2.ª Brigada de Selva de Protección de la Amazonía del Ejército del Perú, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

Como resultado de la operación, se incautaron 22 balsas traca, 21 motores sumergidos, cuatro electrobombas, cuatro filtros de motor, 2200 galones de combustible diésel y 400 galones de gasolina.

Asimismo, se decomisaron cinco generadores eléctricos, 12 motosierras, seis cargueros, tres motocicletas lineales y 1500 metros de tubo metálico, entre otros materiales. Todo el material incautado fue destruido en estricto cumplimiento del marco legal y conforme a lo dispuesto por el Ministerio Público.

Esta operación forma parte de las acciones impulsadas por el sector Defensa, a través de las Fuerzas Armadas, para enfrentar las actividades ilegales que afectan las áreas naturales protegidas y ponen en riesgo los ecosistemas de la Amazonía peruana.

Este resultado se suma a otras intervenciones ejecutadas recientemente por las fuerzas del orden en Tambopata. Precisamente, la semana pasada las Fuerzas Armadas y Policía Nacional desplegaron una operación conjunta en el distrito de Inambari, donde intervinieron a cuatro personas e incautaron bienes, insumos y equipos valorizados en más de 1,9 millones de soles.

(FIN) NDP/JAM/JCR