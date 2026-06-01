El magistrado Helder Domínguez asume la presidencia del TC de Perú con el compromiso de reducir la carga procesal

Archivo - Bandera de Perú. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El magistrado Helder Domínguez ha jurado este lunes su cargo como nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC) de Perú, comprometiéndose a reducir la carga procesal de esa misma alta corte que ahora pasa a liderar.

"Se potenciará el quehacer jurisdiccional para disminuir la carga procesal y seguir por el camino de la eficiencia y la modernidad de la gestión que recibo", ha avanzado Domínguez agregando que, actualmente, son 8.104 los expedientes que "representan" dicha carga procesal.

De este modo, el nuevo presidente del TC reemplazará a su predecesora Luz Pacheco, quien renunció a ese puesto que ostentaba desde septiembre de 2024, pese a que continuará ejerciendo sus funciones como magistrada.

"El pasado lunes presenté mi renuncia a la Presidencia del Tribunal Constitucional, ante la reiterada decisión de una mayoría de magistrados de mantener la confianza en un funcionario de alta dirección, de cuya gestión depende en gran medida la adecuada conducción administrativa de la institución", indicó Pacheco Zerga en un comunicado en el cual precisó que ya "el año pasado" puso de manifiesto su "pérdida de confianza en dicho funcionario", planteando en esa línea "la necesidad de su relevo".

No obstante, al no "haberse atendido esta petición" ni tampoco aceptarse que fuera apartado del cargo, la expresidenta del TC del país andino decidió permanecer en el puesto "únicamente hasta el 31 de mayo".

Domínguez Haro, quien es abogado colegiado y consultor con cerca de tres décadas de experiencia profesional tanto en el sector público como en el privado, es magistrado de este alto tribunal desde 2022 y se ha desempeñado desde el pasado 2024 hasta la fecha como vicepresidente del TC y como presidente de la Sala Segunda de la misma corte peruana desde 2025.