Mañana a las 17:00 horas vence plazo para presentar listas a presidencia de diputados

Andina/Difusión

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

El plazo para la presentación de listas a la mesa directiva de la Cámara de Diputados vencerá mañana sábado 25 de julio a las 17:00 horas, informó hoy la presidenta de la Junta Preparatoria de esta cámara, Cecilia Chacón de Vettori.

Como se recuerda,este anuncio fue realizado por Chacón de Vettoritras la culminación de la ceremonia de juramentación de los diputados electos para el periodo 2026-2031.

Asimismo, tras suspender la sesión,indicó que

la elección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados se desarrollará desde las 17:00 horas del domingo 26 de julio.

Además, precisó que

el plazo para la presentación de la listas de candidatos para estos cargos, vencerá mañana 25 de julio a las 17:00 horas.

Posteriormente, la Oficialía Mayor del Congreso informó que el plazo para presentar las candidaturas será entre 9:00 y 17:00 horas de mañana sábado.

La Cámara de Diputados está integrada por 41 diputados de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 del Partido del Buen Gobierno, 15 de Renovación Popular, 14 del Partido Cívico Obras, y 10 de Ahora Nación.

Más temprano, la Junta Preparatoria del Congreso de la República para el periodo parlamentario 2026-2031 se instaló y se declaró en sesión permanente.

(FIN) JCC/CVC

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