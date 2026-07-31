Mandataria anuncia convenio para reconstruir viviendas afectadas por sismo en Junín

Andina/Difusión

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

La presidenta Keiko Sofía Fujimori Higuchi anunció hoy la firma de un convenio para iniciar la construcción de viviendas de emergencia en las zonas de la región Junín afectadas por el reciente sismo de magnitud 5.1.

Durante su visita a la localidad de Chongos Bajo, explicó que dicho convenio será suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Caja Huancayo, a fin de empezar con este trabajo a través del mecanismo Obras por Impuestos por un importe de 22 millones de soles.

De igual forma, la jefa de Estado informó que se establecerá una mesa técnica para atender a la población afectada por el movimiento telúrico.

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“Estamos trabajando en todos los niveles de gobierno. Saludo a la empresa privada y espero que más empresas, a través de Obras por Impuestos, estén presentes para seguir avanzando la reconstrucción”, enfatizó la mandataria.

La presidenta Fujimori brindó estas declaraciones desde Chongos Bajo, en la región Junín, una de las zonas más afectadas por el sismo de magnitud 5.1, donde dialogó con la población y articuló acciones con las autoridades regionales y locales.

Allí, la jefa de Estado expresó su solidaridad con las familias que perdieron sus seres queridos y ratificó el compromiso del Gobierno de trabajar en la atención y reconstrucción. En ese sentido, adelantó que se tiene previsto traer carpas de emergencia desde Trujillo y el apoyo humanitario ofrecido por una organización de Panamá.

“Sepan todos los vecinos que la ayuda seguirá llegando y que la reconstrucción se va a realizar con presencia de Estado”, puntualizó.

En esta visita de trabajo, la presidenta Fujimori llegó al albergue temporal Chupuro, así como al almacén del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), donde se canaliza la ayuda para la población afectada.

Posteriormente, visitó el albergue Cinco Esquinas, donde permanecen cinco familias damnificadas, integradas por 19 personas entre adultos y niños.

En el lugar, la jefa de Estado dialogó con las familias, recogió sus principales demandas y entregó víveres. Además, aseguró que el Gobierno brindará más ayuda y apoyo para que recuperen sus condiciones de vida y retornen progresivamente a la normalidad.

La mandataria seguirá recorriendo albergues en esta jornada de trabajo.

(FIN) NDP/HTC/JCC