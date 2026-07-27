Mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, llegó a Lima para toma de mando presidencial

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

Como parte de las delegaciones oficiales que participarán en la ceremonia de transmisión de mando presidencial, el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, llegó esta tarde al Grupo Aéreo N.° 8.

En la base aérea fue recibido por el ministro de la Producción, César Manuel Quispe Luján, y el embajador Roland Denegri, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tras descender del avión que lo trajo al país, el mandatario panameño recibió los honores correspondientes a su alta investidura.

La llegada del presidente Mulino Quintero,es la cuarta delegación oficial que arriba a nuestropaíspara participar la ceremonia de transmisión de mando presidencial de la presidenta electa, Keiko Fujimori, quien asumirá la conducción del país para el periodo 2026-2031.

En el transcurso de la tarde se espera también la llegada de los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi; de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira; de Paraguay, Santiago Peña; de Chile, José Antonio Kast; y de Argentina, Javier Milei.