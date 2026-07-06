Marco Vinelli sostuvo reunión con el jefe del Gabinete para el proceso de transferencia

Archivo - Perú.- Elecciones 2026: Fuerza Popular afirma que propuestas en seguridad devolverán paz al país - Andina/Difusión - Archivo

Lima 7 Jul. (ANDINA) -

El jefe del equipo de transición, Marco Vinelli, sostuvo esta tarde una primera reunión con el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.

A la salida de este encuentro, Vinelli informó a la prensa que el diálogo fue netamente administrativo y para obtener la información que requieren.

“Es una primera reunión donde conversamos temas administrativos, recordemos que la transferencia es un tema técnico y humano. Técnico porque recibimos información de la situación de los ministerios y humano porque detrás de cada ministerio hay persona que piden seguridad, carreteras, entre otros; es información que nos van a proporcionar”,sostuvo.

Agregó que esta información que recabarán se procesará y se harán reportes a la ciudadanía de manera periódica.

De otro lado, dijo en declaraciones a la prensa que es positivo que los partidos políticos reconozcan los resultados oficiales de las elecciones generales 2026, donde la ganadora de las elecciones fue Keiko Fujimori de Fuerza Popular.

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