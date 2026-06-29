Marina confirma que flota pesquera extranjera opera fuera del dominio marítimo peruano

Andina/Difusión

Lima 30 Jun. (ANDINA) -

La Marina de Guerra del Perú informó que una reciente operación de vigilancia aérea y marítima permitió constatar que la flota pesquera extranjera se encuentra operando fuera del dominio marítimo nacional, aproximadamente a 230 millas de la costa peruana.

La institución castrense, en su calidad de Autoridad Marítima Nacional, realizó un vuelo de exploración con el objetivo de supervisar las actividades que se desarrollan tanto dentro de la jurisdicción marítima peruana como en las áreas adyacentes.

Durante la misión, la Fuerza de Aviación Naval, en coordinación con la Comandancia de Operaciones Guardacostas, verificó la posición, ruta e identificación de buques y embarcaciones que transitan en el ámbito marítimo, lo que permitió detectar y monitorear los diferentes contactos en superficie.La información recopilada fue contrastada en tiempo real con el Sistema de Información y Monitoreo del Tráfico Acuático (SIMTRAC), herramienta que fortalece las capacidades de vigilancia marítima y facilita el seguimiento permanente de las actividades que se desarrollan en el mar.

Asimismo, la Marina precisó que estas acciones se ejecutan de manera coordinada con las patrulleras marítimas desplegadas en el ámbito marítimo nacional, con el propósito de reforzar la capacidad de respuesta y garantizar un control efectivo de los espacios acuáticos bajo jurisdicción peruana.

La Marina reafirmó que mantiene una vigilancia permanente las 24 horas del día, los siete días de la semana, con el fin de velar por la seguridad marítima, el cumplimiento de la normativa vigente y la protección de los intereses nacionales en el dominio marítimo.

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