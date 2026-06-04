Marina destruye equipos y neutraliza organizaciones vinculadas a minería ilegal en Huánuco

Andina/Marina De Guerra Destruye Equipos Y

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

La Marina de Guerra del Perú, a través de la Unidad de Control Fluvial "Puerto Inca", incautó una excavadora y dos plataformas metálicas utilizadas en actividades de minería ilegal en las inmediaciones de la comunidad nativa Tzamiri, distrito de Puerto Inca, región Huánuco.

El operativo de interdicción contó con la participación de efectivos de la Policía Nacional del Perú y representantes de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali.

"Todo el material fue incautado por disposición fiscal, en cumplimiento del Decreto Legislativo N.° 1100, que regula la interdicción y represión de la minería ilegal en el país", informa el Ministerio de Defensa.

Intervención en el río Pachitea

Por otro lado, como parte de las acciones para proteger los recursos naturales y fortalecer la presencia del Estado en la Amazonía, personal de la Unidad de Control Fluvial "Puerto Inca" tambiénintervino 14 artefactos fluviales artesanales tipo draga y otros equipos empleados en actividades de minería ilegalen el río Pachitea, en Huánuco.

Durante esta operación, realizada con apoyo de la Policía Nacional y bajo supervisión fiscal, el

material intervenido fue destruido conforme a las disposiciones legales vigentes.

El Ministerio de Defensa precisa que, a través de la Marina de Guerra del Perú, continuará ejecutando operaciones de interdicción para combatir las actividades ilícitas y contribuir a la protección del ámbito acuático y de los recursos naturales del país.

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