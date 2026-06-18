Marina de Guerra brindó más de 11,000 atenciones en salud y apoyo social en Piura

Andina/Marina De Guerra Brindó Más De 11 Mil

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

Como parte de su labor humanitaria en beneficio de las poblaciones más vulnerables, la Marina de Guerra brindó 11,761 atenciones en salud y de apoyo social a la población de Paita, en la región de Piura.

Estas atenciones se brindaron durante la acción cívica Costa Solidaria I, realizada mediante el desplazamiento de la Plataforma Itinerante de Servicios de Salud (Pissa Naval).

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Bajo el lema “Juntos construyendo comunidades saludables” se ofrecieron servicios en especialidades médicas, como ginecología, gastroenterología, oftalmología, dermatología y medicina general. Asimismo, se realizaron atenciones de triaje, descarte de hipertensión arterial, prevención oral, terapia física, psicología y optometría.

La acción cívica también contó con la participación de programas sociales e instituciones aliadas, entre ellas Pensión 65, la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (Omaped), el Centro de Emergencia Mujer, el programa Warmi Ñam y A Comer Pescado, ampliando la oferta de servicios orientados al bienestar de la comunidad.

Servicios y donaciones

En forma adicional, personal de la institución naval brindó otros servicios a la población, como corte de cabello, barbería y entrega de donaciones, contribuyendo a complementar la atención integral brindada durante la jornada.

La jornada fue supervisada por el comandante general de la Marina, almirante Javier Bravo de Rueda Delgado; quien estuvo acompañado por el comandante general de Operaciones del Pacífico, vicealmirante Gian Marco Chiapperini Faverio; entre otras autoridades.

Con esta actividad, el sector Defensa, a través de la Marina de Guerra del Perú, continúa acercando servicios de salud y apoyo social a la población que más lo necesita, promoviendo acciones orientadas al bienestar y la calidad de vida de las familias.

(FIN) NDP/HTCGRM