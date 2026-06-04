Marina de Guerra condecora a comandantes generales de la FAP, Ejército y Policía Nacional

Andina/Marina De Guerra Condecora A Los

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

En una ceremonia realizada en el salón de Oficiales del Centro Naval del Perú, ubicado en el distrito de La Punta, en el Callao, el comandante general de la Marina de Guerra, Almirante Javier Bravo de Rueda Delgado, condecoró a los comandantes generales de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Ejército y Policía Nacional del Perú.

Dichas condecoraciones fueron otorgadas en reconocimiento al liderazgo al frente de sus respectivas instituciones y a su contribución al fortalecimiento de la cooperación entre las entidades encargadas de velar por la seguridad y el desarrollo del país.

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Las condecoraciones la “Orden Gran Almirante Grau” y “Orden Cruz Peruana al Mérito Naval”, fueron entregadas al comandante general de la FAP, general del aire Mario Raúl Contreras León Carty; al comandante general del Ejército del Perú, general de Ejército Oswaldo Martín Calle Talledo; y al comandante general de la Policía Nacional del Perú, general de Policía Óscar Manuel Arriola Delgado.

Durante la ceremonia, se destacó que la condecoración "Orden Gran Almirante Grau" constituye un valor que evoca la estela dejada por el gran Almirante del Perú, Miguel Grau Seminario.

Mientras tanto, la condecoración "Orden Cruz Peruana al Mérito Naval" simboliza el glorioso pasado de la Marina de Guerra del Perú y el legado de sus hombres, quienes con lucha y sacrificio defendieron la dignidad y la soberanía de la patria.

De esta manera, la Marina de Guerra del Perú reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la cooperación entre las instituciones encargadas de velar por la seguridad nacional.

(FIN) NDP/HTC/FHG