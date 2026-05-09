Marina de Guerra desarrolló conferencia sobre ejercicio naval multinacional

Andina/Difusión

Lima 10 May. (ANDINA) -

Como parte del proceso de planeamiento del ejercicio naval multinacional más antiguo del mundo, la Marina de Guerra del Perú desarrolló la Conferencia Media de Planeamiento (MPC) del Ejercicio Multinacional Unitas 2026 en el Centro de Entrenamiento Táctico Naval, con la participación de representantes de más de 18 países.

La conferencia, programada por la Comandancia General de Operaciones del Pacífico, fue presidida por el Comandante de la Fuerza de Superficie, Contralmirante Alfredo Osorio Bromberg, quien destacó la participación del Perú como país anfitrión y el compromiso institucional con la cooperación internacional y la integración hemisférica.Esta fase del planeamiento permitió perfeccionar el escenario del ejercicio, los objetivos de entrenamiento y revisar los medios navales que participarán en la edición LXVII, fortaleciendo la interoperabilidad y la coordinación entre los participantes.

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Asimismo, se abordaron aspectos logísticos y de comunicaciones, con el propósito de asegurar una ejecución eficiente y segura del ejercicio.

En el transcurso de las jornadas, se contó con la visita del Comandante General de Operaciones del Pacífico, Vicealmirante Gian Marco Chiapperini Faverio, quien pudo apreciar de manera directa el desarrollo de la MPC, destacando la importancia de este proceso de planificación para fortalecer el trabajo conjunto entre los participantes.

Esta MPC permitió consolidar el concepto general de esta edición, coordinada en la Conferencia Inicial de Planeamiento (IPC), hacia un plan detallado que será afinado durante la Conferencia Final de Planeamiento (FPC), programada para el mes de julio del presente año en el Perú.

De esta manera, la Marina de Guerra del Perú reafirma su compromiso con el fortalecimiento de capacidades combinadas para enfrentar desafíos vinculados con la seguridad marítima, la asistencia humanitaria y las operaciones multinacionales.

(FIN) NDP/HTC