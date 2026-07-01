Marina de Guerra destruye 19 embarcaciones usadas para minería ilegal en Loreto

Andina/Difusión

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

La Marina de Guerra del Perú, a través de la Jefatura del Distrito de Capitanías 5, ejecutó un operativo multisectorial contra la minería ilegal en la cuenca del río Nanay, región Loreto, logrando la destrucción de 10 balsas draga tipo “gringa” y nueve embarcaciones empleadas para esta actividad ilícita.

Durante la intervención, realizada en las inmediaciones de los centros poblados de Alvarenga y Puca Urco, también fueron destruidos los equipos utilizados para la extracción ilegal de minerales, entre ellos motores, motobombas, "manguerotes", alfombras, bombonas, generadores eléctricos y combustible.

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El Ministerio de Defensa informó que el operativo se desarrolló en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales 3 y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, en cumplimiento del Decreto Legislativo N.° 1100, que regula la interdicción y represión de la minería ilegal en todo el territorio nacional.

De esta manera, la Marina de Guerra del Perú, en su calidad de Autoridad Marítima Nacional, continuará ejecutando acciones de control, vigilancia e interdicción en los ríos de su jurisdicción, contribuyendo a la protección del medio ambiente acuático y al combate de las actividades ilícitas.

(FIN) NDP/HTC/FHG