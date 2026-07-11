Marina de Guerra fortalece capacidad de respuesta humanitaria en ejercicio multinacional

Andina/Difusión

Lima 12 Jul. (ANDINA) -

En el marco del Ejercicio Multinacional RIMPAC 2026, el Comandante General de Operaciones del Pacífico, Vicealmirante Gian Marco Chiapperini Faverio, participó en las actividades de Asistencia Humanitaria y Respuesta ante Desastres (Humanitarian Assistance and Disaster Relief - HADR), desarrolladas en el Centro de Operaciones Conjunto Combinado, ubicado en Ford Island (Hawai, Estados Unidos).

Esta visita permitió conocer el desarrollo de la Operación Restore Griffon, orientada a fortalecer la capacidad de respuesta multinacional frente a desastres naturales y emergencias humanitarias en la región del Indo-Pacífico.

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La actividad fue conducida por el Contralmirante Takuo Kobayashi, de la Armada de Japón, e incluyó la presentación de las distintas fases del ejercicio relacionadas con la activación del centro de operaciones, las acciones de búsqueda y rescate, la evacuación médica y el apoyo logístico.

Estas capacidades son fundamentales para coordinar el empleo de medios militares en apoyo de la población civil, bajo un enfoque de cooperación cívico-militar y respuesta integrada ante situaciones de crisis.

Asimismo, participaron la congresista Sherri Biggs, del estado de Carolina del Sur, y el congresista Timothy Moore, del estado de Carolina del Norte, quienes conocieron el alcance de las operaciones HADR desarrolladas durante RIMPAC 2026.

Con esta participación, la Marina de Guerra del Perú, a través de la Comandancia General de Operaciones del Pacífico, reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la interoperabilidad, la cooperación internacional y la preparación multinacional, en concordancia con el lema del ejercicio: “Socios: Integrados y Preparados”.

(FIN) NDP/HTC