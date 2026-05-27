Marina de Guerra incauta más de 900 kilos de droga rumbo a Costa Rica

Andina/Difusión

Lima 27 May. (ANDINA) -

La Marina de Guerra del Perú, a través de la Capitanía de Puerto de Paita, incautó más de 900 kilos de cocaína que estaban ocultos dentro de un contenedor con manzanas en el Terminal Portuario Euroandinos de Paita, en la región Piura.

La operación conjunta se realizó el lunes 25 de mayo en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, la Policía Nacional del Perú, la Sunat-Aduanas y personal de seguridad del terminal portuario.

Durante la intervención, las autoridades hallaron 25 sacos que ocultaban 762 paquetes tipo ladrillo. Tras realizarse las pruebas de campo, el cargamento dio positivo para alcaloide de cocaína, con un peso total de 906.950 kilogramos.

De acuerdo con la información oficial, la droga estaba camuflada en un contenedor que transportaba manzanas procedentes de Puerto Bolívar, en Ecuador, y tenía como destino final el Puerto Caldera, en Costa Rica. El hallazgo permitió evitar que la carga ilícita continúe su ruta por vía marítima.

Luego de la incautación, toda la sustancia fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades vinculadas al traslado del cargamento ilegal.

El Ministerio de Defensa, a través de la Marina de Guerra del Perú, continuará reforzando las acciones de control y vigilancia en los principales puertos del país para enfrentar el tráfico ilícito de drogas.

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